Open Arms Nappi Lega | Trionfa la giustizia giusta

La Cassazione ha ribadito l’assoluzione di Matteo Salvini, rigettando il ricorso della Procura di Palermo. Una decisione che sancisce la fine di un processo considerato da molti come politico e ingiustificato, riaffermando i principi di giustizia e legalità. Un risultato che, secondo Open Arms e Nappi, rappresenta una vittoria della giustizia giusta e della democrazia.

