Open Arms Nappi Lega | Trionfa la giustizia giusta
La Cassazione ha ribadito l’assoluzione di Matteo Salvini, rigettando il ricorso della Procura di Palermo. Una decisione che sancisce la fine di un processo considerato da molti come politico e ingiustificato, riaffermando i principi di giustizia e legalità. Un risultato che, secondo Open Arms e Nappi, rappresenta una vittoria della giustizia giusta e della democrazia.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Rigettando il ricorso presentato dalla Procura di Palermo e confermando la piena assoluzione per Matteo Salvini perché il fatto non sussiste, la Cassazione mette la parola definitiva su un processo totalmente politico che non sarebbe dovuto nemmeno essere istruito e che ha minacciato le fondamenta di ogni principio democratico. La decisione dei giudici ribadisce che Matteo Salvini ha fatto solo il proprio dovere di ministro della Repubblica proteggendo l’Italia e gli italiani. Al nostro segretario felicitazioni e un forte abbraccio. Avanti con la giustizia giusta”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
