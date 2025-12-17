Open Arms Matteo Salvini assolto definitivamente

Matteo Salvini è stato definitivamente assolto nel caso Open Arms, confermando la sua innocenza dopo un lungo iter giudiziario. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo, chiudendo definitivamente questa vicenda e rafforzando la posizione del leader della Lega. Un importante verdetto che mette fine a un capitolo giudiziario complesso e controverso.

Matteo Salvini assolto, definitivamente. Accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda  Open Arms, i giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado e assolto il leader della Lega. "Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", ha esultato su X il leader della Lega. Soddisfazione è stata espressa anche da Giorgia Meloni: "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

