Matteo Salvini è stato definitivamente assolto nel caso Open Arms, confermando la sua innocenza dopo un lungo iter giudiziario. La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo, chiudendo definitivamente questa vicenda e rafforzando la posizione del leader della Lega. Un importante verdetto che mette fine a un capitolo giudiziario complesso e controverso.

© Liberoquotidiano.it - Open Arms, Matteo Salvini assolto definitivamente

Matteo Salvini assolto, definitivamente. Accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, i giudici della quinta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l'assoluzione di primo grado e assolto il leader della Lega. "Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", ha esultato su X il leader della Lega. Soddisfazione è stata espressa anche da Giorgia Meloni: "La definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un Ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l'assoluzione definitiva - La Cassazione, dopo 5 ore di camera di consiglio, respinge il ricorso dei pm di Palermo, che avevano impugnato direttamente davanti alla Suprema Corte ... avvenire.it