L'avvocata Bongiorno ha richiesto l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura nell'ambito del caso Open Arms. Secondo quanto affermato, si tratta di un ricorso per Saltum, ma mancherebbero i requisiti necessari per procedere in Cassazione. La decisione sarà presa dalle autorità competenti.

© Lapresse.it - Open Arms, l'avvocata Bongiorno: “Chiesta la inammissibilità”

“Abbiamo chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. È stato definito un ricorso per Saltum, ma ha saltato tutti i requisiti per fare un ricorso in Cassazione“. L’avvocata Giulia Bongiorno ai giornalisti dopo le udienze in Cassazione per il processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini con la ong Open Arms. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Richard Gere non se ne perde una. Dopo Open Arms “si imbarca” sulla Flotilla

Leggi anche: Il film Open Arms sparisce dalla prima serata di Rai3 su richiesta della Lega: “Spot ad organizzazione anti-italiana”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Open Arms, l'avvocato Bongiorno ha l'influenza: l'udienza in Cassazione slitta al 17 dicembre; Open Arms, Salvini chiede un rinvio alla Cassazione; Processo Open Arms, rinviata l'udienza in Cassazione; Open Arms, Salvini chiede rinvio Cassazione: Bongiorno indisposta.

Open Arms, l'avvocata Bongiorno: “Chiesta la inammissibilità” - (LaPresse) “Abbiamo chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. stream24.ilsole24ore.com