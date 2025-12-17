Open Arms l' avvocata Bongiorno | Chiesta la inammissibilità
L'avvocata Bongiorno ha richiesto l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura nell'ambito del caso Open Arms. Secondo quanto affermato, si tratta di un ricorso per Saltum, ma mancherebbero i requisiti necessari per procedere in Cassazione. La decisione sarà presa dalle autorità competenti.
“Abbiamo chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. È stato definito un ricorso per Saltum, ma ha saltato tutti i requisiti per fare un ricorso in Cassazione“. L’avvocata Giulia Bongiorno ai giornalisti dopo le udienze in Cassazione per il processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini con la ong Open Arms. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
