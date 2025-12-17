Open arms l' assoluzione è definitiva Salvini | difendere i confini non è reato

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, affermando che difendere i confini non costituisce reato. La decisione chiude un capitolo giudiziario importante per l’ex ministro, rafforzando la sua posizione e sottolineando il valore della tutela dei confini nazionali. Un pronunciamento che avrà ripercussioni significative nel panorama politico e giudiziario italiano.

© Iltempo.it - Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato Definitiva l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini. Questa la decisione dei giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nel processo Open Arms. Salvini il 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo ''perché il fatto non sussiste'' dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Accuse che erano state mosse dai pm per non aver consentito, nell'agosto del 2019, lo sbarco della ong spagnola rimasta in mare per 19 giorni con a bordo 147 migranti. Contro la sentenza la procura di Palermo lo scorso luglio aveva presentato ricorso per saltum, impugnando il provvedimento direttamente davanti alla Suprema Corte. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini Leggi anche: Open Arms, i reati contro Salvini non sussistono: la Cassazione boccia il ricorso dei pm contro l’assoluzione del ministro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Open Arms l’udienza in Cassazione per Salvini è stata rinviata al 17 dicembre. Processo Open Arms, Cassazione conferma assoluzione per Salvini - I giudici della terza sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso della procura di Palermo, confermando di fatto l’assoluzione per il ... lapresse.it

Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini - ROMA (ITALPRESS) – I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il ministro Matte ... italpress.com

Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato - Questa la decisione dei giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nel processo Open Arms. iltempo.it

Agtw.it. . Salvini-Open Arms, Bongiorno: «Il ricorso propone una lettura alternativa, Open Arms ha scelto di attendere» - facebook.com facebook

Open Arms, la richiesta del pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione di Salvini» x.com

