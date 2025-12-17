Open Arms la sentenza definitiva | Matteo Salvini assolto

Dopo un lungo percorso giudiziario, la Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms. La sentenza definitiva mette fine a un procedimento iniziato cinque anni fa, chiudendo un capitolo complesso e delicato della vicenda politica e giudiziaria. Un verdetto che riporta in primo piano le controversie e le implicazioni di un episodio che ha diviso l’opinione pubblica.

Ricorso rigettato, assoluzione confermata. Si suggella così, dopo cinque anni, l'ultimo atto in Cassazione del vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Ebbene, si scrive come definitiva l'assoluzione per il leader leghista, sentenza emessa dai giudici della quinta sezione penale della Cassazione che .

