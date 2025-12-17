Open Arms la procura generale della Cassazione chiede l’assoluzione per Matteo Salvini

La procura generale della Cassazione ha richiesto l'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, riguardante il blocco dello sbarco della nave Diciotti nel 2019. L'udienza si focalizza sulla decisione del leader della Lega di impedire l'accesso a 147 migranti, protraendo lo stallo per 19 giorni a Catania.

La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l'assoluzione del vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms nato dopo che il leader della Lega bloccò lo sbarco della nave Diciotti nel 2019, impedendo a 147 persone migranti di scendere a Catania per 19 giorni. All'epoca, Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell'Interno. Il 20 dicembre 2024, Salvini era stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio perché «il fatto non sussiste». Ora, alla fine della requisitoria davanti alla Quinta Sezione Penale, presieduta da Maria Vessichelli, i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano hanno concluso chiedendo di rigettare il ricorso dei pm di Palermo.

