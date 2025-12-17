Open Arms la Cassazione conferma l’assoluzione di Salvini

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento riguardante la vicenda Open Arms. Una decisione che chiude ufficialmente una pagina giudiziaria complessa, facendo chiarezza su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

La Cassazione ha messo la parola fine al procedimento a carico di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I giudici della quinta sezione hanno respinto il ricorso per avanzato dalla procura di Palermo contro l’ assoluzione di primo grado, rendendo così definitiva la sentenza che esclude le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. La decisione è arrivata al termine di un’udienza in cui sia la procura generale della Suprema Corte sia la difesa dell’ex ministro dell’Interno avevano chiesto la conferma dell’assoluzione. Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato. pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it

