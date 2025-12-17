Open Arms la Cassazione conferma l' assoluzione di Salvini | la sentenza è definitiva

La Cassazione ha confermato l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, rendendo la sentenza definitiva. La procura di Palermo aveva presentato un ricorso «per saltum» contro la decisione del dicembre 2024, ma la Corte ha respinto l’appello, confermando la validità dell’assoluzione. Un verdetto che chiude definitivamente una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

© Xml2.corriere.it - Open Arms, la Cassazione conferma l'assoluzione di Salvini: la sentenza è definitiva Contro la sentenza del dicembre 2024 la procura di Palermo aveva presentato un ricorso «per saltum» direttamente in Cassazione. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio.

