Open Arms in Cassazione il pg chiede la conferma dell' assoluzione per Salvini

La Corte di Cassazione è entrata in camera di consiglio per il caso Open Arms, con il procuratore generale che ha chiesto la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini. L’udienza ha visto confronti e discussioni cruciali, segnando un passaggio decisivo nel procedimento che coinvolge l’ex ministro dell’Interno. La decisione dei giudici potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro del politico e sulla gestione delle politiche migratorie.

