Open Arms il pg di Cassazione | Salvini va assolto sinistra già in tilt

La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento Open Arms, conclusosi con l’assenza di condanna. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Corte, aprendo un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge il ministro.

Confermare l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nell'ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte. Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione di Salvini in primo grado. Salvini e' stato assolto "perche' il fatto non sussiste" dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024 dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell'agosto 2019, quando rivestiva l'incarico di ministro dell'Interno: contro tale sentenza, la procura di Palermo ha presentato un ricorso 'per saltum' direttamente in Cassazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Requisito soggettivo

