Open Arms | il pg di Cassazione confermare l' assoluzione di Salvini Si attende la sentenza

La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento Open Arms. La richiesta è stata formulata al termine della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Corte Suprema, che si pronuncerà sulla vicenda.

AGI - Confermare l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nell'ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti ai giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte. Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va bocciato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione dell'attuale vicepremier in primo grado. La quinta sezione penale della Suprema Corte è chiamata a vagliare proprio il ricorso "per saltum" presentato dai pm palermitani direttamente in Cassazione contro la sentenza con cui il tribunale di Palermo, nel dicembre 2024, ha assolto Salvini, con la formula "perchè il fatto non sussiste", dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Agi.it

