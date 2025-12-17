Open Arms fine della boutade | la Cassazione assolve Matteo Salvini | Non commise nessun reato

La Cassazione ha sancito l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel procedimento legato al caso Open Arms, chiudendo definitivamente una delle tappe giudiziarie più complesse per il vicepremier. La decisione conferma l’assenza di reati da parte dell’ex ministro, segnando una vittoria importante che mette fine a una lunga battaglia legale.

E’ definitiva l’assoluzione per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nell’ambito del processo per il caso Open Arms. Lo hanno deciso i giudici della quinta sezione penale della corte di Cassazione. Gli ermellini hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo. In primo grado il vicepresidente del Consiglio era stato assolto perché, “il fatto non sussiste”. Assolto perché il fatto non sussiste. Salvini è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024 dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorsi dalla ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell’agosto 2019, quando rivestiva l’incarico di ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Felice per la sentenza di assoluzione di Matteo Salvini sul caso Open Arms. Ti abbraccio Matteo! x.com