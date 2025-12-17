Open Arms definitiva l' assoluzione per Salvini

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo Open Arms, chiudendo così un capitolo giudiziario che ha tenuto banco negli ultimi anni. La decisione sancisce la fine di un lungo percorso legale, portando chiarezza sulla posizione dell’ex ministro e segnando una svolta importante nel caso.

E' definitiva l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms, lo hanno deciso i giudici della quinta sezione penale della Cassazione. Quasi un anno fa, il 20 dicembre del 2024, il segretario della Lega era stato assolto dal Tribunale di Palermo ''perché il fatto non sussiste'' dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Contro la sentenza la procura di Palermo lo scorso luglio aveva presentato ricorso per saltum, impugnando il provvedimento direttamente davanti alla Suprema Corte. Il ricorso è stato rigettato stasera dai supremi giudici. La procura generale della Cassazione questa mattina al termine della requisitoria aveva chiesto di confermare l'assoluzione rigettando il ricorso dei pm siciliani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

