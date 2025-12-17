Open Arms definitiva l’assoluzione per Salvini | Meloni chiama applauso in Senato

Dopo un lungo iter giudiziario, l’assoluzione di Salvini nel caso Open Arms viene confermata dalla Cassazione. La decisione mette fine a un processo che ha coinvolto il vicepremier per accuse legate a un episodio che ha suscitato ampie reazioni politiche e sociali. Meloni e il governo festeggiano questa conclusione, che chiude un capitolo controverso della vicenda giudiziaria italiana.

© Ildifforme.it - Open Arms, definitiva l’assoluzione per Salvini: Meloni chiama applauso in Senato Ricorso rigettato, assoluzione confermata. Si suggella così, dopo cinque anni, l’ultimo atto in Cassazione del vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms. Ebbene, si scrive come definitiva l’assoluzione per il leader leghista, sentenza emessa dai giudici della quinta sezione penale della Cassazione che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini Leggi anche: Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini - I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo. ilfoglio.it

Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato - Questa la decisione dei giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione ... msn.com

Caso Open Arms: per il ministro Salvini è arrivata l'assoluzione definitiva - La Cassazione, dopo 5 ore di camera di consiglio, respinge il ricorso dei pm di Palermo, che avevano impugnato direttamente davanti alla Suprema Corte ... avvenire.it

Agtw.it. . Salvini-Open Arms, Bongiorno: «Il ricorso propone una lettura alternativa, Open Arms ha scelto di attendere» - facebook.com facebook

Open Arms, la richiesta del pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione di Salvini» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.