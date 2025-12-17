La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel processo riguardante la vicenda Open Arms. Il vicepremier esulta, ribadendo che difendere i confini non costituisce reato. Dopo anni di battaglie giudiziarie, questa sentenza segna una conclusione importante per Salvini e il suo ruolo politico, sottolineando il principio di responsabilità e tutela delle scelte di politica interna.

© Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, dalla Cassazione arriva l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lui esulta: “Difendere i confini non è reato”

Adesso l’ assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, è definitiva. I giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno infatti rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l’assoluzione di primo grado. “Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato “, è il commento immediato sui social del leader della Lega. “Esprimiamo la nostra solidarietà e gioia al vicepremier”, ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, aprendo il suo intervento in sede di replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue e chiedendo un applauso ai parlamentari per l’assoluzione da una “accusa infondata” e per la “definitiva affermazione del principio che un ministro dell’Interno che difende i confini italiani sta facendo il suo lavoro e niente di più”, ha concluso la premier Salvini i l 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo “perché il fatto non sussiste ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

