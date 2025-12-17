Open Arms Cassazione conferma assoluzione definitiva per Salvini rigettato ricorso presentato da procura di Palermo
La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, respingendo il ricorso della Procura di Palermo. Dopo cinque anni di battaglia giudiziaria, la decisione chiude definitivamente la vicenda, rafforzando la posizione dell’ex ministro dei Trasporti. La sentenza rappresenta un importante pronunciamento sulla vicenda, sancendo la fine di una lunga e complessa fase giudiziaria.
Respinto il ricorso della Procura di Palermo: la Cassazione rende definitiva l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, chiudendo una vicenda giudiziaria durata cinque anni La Cassazione ha deciso di confermare l'assoluzione definitiva sul caso Open Arms per il ministro dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
