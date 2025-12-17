Open Arms Cassazione conferma assoluzione definitiva per Salvini rigettato ricorso presentato da procura di Palermo
La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel caso Open Arms, respingendo il ricorso della Procura di Palermo. Dopo cinque anni di procedimento, questa decisione chiude definitivamente una delle vicende giudiziarie più complesse che hanno coinvolto l’ex ministro dei Trasporti, segnando un importante punto di svolta nel suo percorso giudiziario.
Respinto il ricorso della Procura di Palermo: la Cassazione rende definitiva l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms, chiudendo una vicenda giudiziaria durata cinque anni La Cassazione ha deciso di confermare l'assoluzione definitiva sul caso Open Arms per il ministro dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Open Arms, Cassazione conferma assoluzione definitiva per Salvini, rigettato ricorso presentato da procura di Palermo
Leggi anche: Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Palermo
Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Matteo Salvini; Open Arms, la Cassazione conferma l'assoluzione per Salvini. La partita persa dall'accusa sull'«obbligo di sbarco». L'azzardo di saltare l'appello che ha diviso le due Procure; Open Arms, la Cassazione conferma l’assoluzione di Salvini; Open Arms, la Procura in Cassazione chiede la conferma dell'assoluzione per Matteo Salvini.
Open Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Open Arms, Cassazione conferma l'assoluzione di Matteo Salvini: la sentenza è definitiva ... tg24.sky.it
Open Arms, la Cassazione chiude il caso: assoluzione definitiva per Salvini - La Cassazione conferma l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms e respinge il ricorso della Procura di Palermo. panorama.it
Open Arms, la Cassazione chiede conferma dell’assoluzione di Salvini: Sardone:"Quante risorse spese per i processi?" - Open Arms, la Cassazione verso la conferma dell’assoluzione di Salvini. tag24.it
"Neanche oggi si è fatta giustizia, ma si è costruita una impunità. Noi continueremo in mare, loro continueranno nei palazzi: la Storia giudicherà chi sta dal lato giusto" Òscar Camps, fondatore della Ong Open Arms, ha risposto alle domande di Fanpage.it dopo - facebook.com facebook
Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini: lo hanno deciso i giudici della quinta sezione della Cassazione. Fatti, reazioni e polemiche. La nota di @PaolaSacchi3 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.