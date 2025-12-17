Open Arms Bongiorno | Processo che non doveva nascere Salvini ha esultato

Open Arms, Bongiorno commenta il processo che non avrebbe dovuto partire, sottolineando la sua soddisfazione per la soluzione definitiva. Ritiene che il procedimento fosse immotivato e valuta positivamente l’intervento di Salvini, evidenziando l’importanza della correttezza dell’operato dell’ex ministro. La sua dichiarazione riflette una presa di posizione decisa su una vicenda giudiziaria dalle implicazioni politiche e morali.

© Lapresse.it - Open Arms, Bongiorno: "Processo che non doveva nascere, Salvini ha esultato" "Il termine soddisfazione esprime quello che sento in questo momento. Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto in aula: era totalmente fuori dal mondo il ricorso della Procura, ma ciò che ci interessa è la correttezza dell'operato di Salvini". Lo afferma l'avvocato Giulia Bongiorno, difensore di Matteo Salvini, dopo la decisione della Cassazione. "Tutto questo è la conferma del fatto che è partito un processo che veramente non doveva nascere e ciò è stato confermato anche come dalle conclusioni della procura generale", conclude.

