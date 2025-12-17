Open Arms Bonelli | Sentenze da rispettare ma resta il giudizio politico su Salvini
Angelo Bonelli di Europa Verde sottolinea il rispetto per le sentenze, evidenziando che la assoluzione di Salvini nel processo Open Arms smentisce l’idea di una magistratura politicizzata, lasciando comunque spazio a un giudizio politico sul gesto del leader. Un punto di vista che invita a riflettere sul ruolo di magistratura e politica in un contesto complesso.
«Noi le sentenze le rispettiamo sempre». Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, commenta la sentenza definitiva di assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, sottolineando come il verdetto smentisca la narrazione di una magistratura politicizzata. Secondo Bonelli, alla luce della decisione dei giudici, «la destra non potrà più sostenere che esista una.
Processo Open Arms, Angelo Bonelli Nessuno è al di sopra della legge, nemmeno Salvini
