Open Arms assoluzione definitiva per Salvini

La Cassazione ha definitamente assolto Matteo Salvini nel caso Open Arms, confermando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso della procura di Palermo. Un importante verdetto che chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione pubblica e politica, segnando un momento di chiarezza per l’ex ministro.

Roma, 17 dic. (askanews) – Assoluzione definitiva per Matteo Salvini in relazione al caso Open Arms. I giudici della VI sezione penale della Cassazione hanno confermato il giudizio del tribunale di Palermo e respinto il ricorso della procura siciliana. Le accuse contestate erano sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. “Con il termine soddisfazione si esprime meno di quello che sento in questo momento”. Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno dopo la sentenza di assoluzione per Matteo Salvini nel caso Open Arms. “Si tratta di un processo che non doveva nemmeno iniziare e questa soluzione di carattere definitivo evidenzia quello che ho sostenuto arringa: era totalmente totalmente fuori dal mondo il ricorso della procura, ma soprattutto che quello che qui ci interessa è la correttezza dell’operato di Salvini”, ha continuato la penalista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Caso Open Arms, definitiva l'assoluzione per Salvini

Leggi anche: Open arms, l'assoluzione è definitiva. Salvini: difendere i confini non è reato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Open Arms: definitiva l'assoluzione per Salvini; Difendere il giudice Aitala per difendere il diritto internazionale; Così gli artisti folli delle avanguardie hanno cambiato il nostro mondo; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa.

Open Arms, assoluzione definitiva per Matteo Salvini: le reazioni della politica - Il caso Open Arms e la gestione dei flussi migratori: assoluzione definitiva di Matteo Salvini e riflessioni su limiti e responsabilità. notizie.it