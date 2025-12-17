Open Arms assoluzione definitiva per Matteo Salvini | la Cassazione rigetta il ricorso della Procura di Palermo

La Cassazione ha confermato l’assoluzione definitiva di Matteo Salvini nel procedimento legato alla vicenda Open Arms. La decisione, che rigetta il ricorso della Procura di Palermo, mette fine a un lungo contenzioso e sancisce la piena innocenza del vicepremier su questa accusa. La sentenza chiude definitivamente una delle tappe più delicate di un caso che aveva suscitato vaste controversie politiche e mediatiche.

Adesso l’ assoluzione per il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda Open Arms, è definitiva. I giudici della quinta sezione della Cassazione che hanno infatti rigettato il ricorso per saltum presentato dalla Procura di Palermo dopo l’assoluzione di primo grado. “Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato “, è il commento immediato sui social del leader della Lega. Salvini il 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo “perché il fatto non sussiste ”. Le accuse dei pm per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio erano state mosse per non aver consentito, nell’agosto del 2019, lo sbarco della ong spagnola rimasta in mare per 19 giorni con a bordo 147 migranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

