Online l’avviso per la concessione in uso del laghetto di Modena est

È stato pubblicato l’avviso di gara per la concessione in uso del laghetto e dei fabbricati di servizio in viale della Resistenza 80, a Modena Est. Un’opportunità per valorizzare e gestire questa area, offrendo nuove possibilità di fruizione e sviluppo. Un’iniziativa che apre interessanti prospettive per cittadini e operatori interessati a collaborare con il territorio.

© Modenatoday.it - Online l'avviso per la concessione in uso del laghetto di Modena est È online l'avviso di gara per la concessione in uso a titolo oneroso del laghetto e dei fabbricati di servizio in viale della Resistenza 80, a Modena Est.Dopo il progetto di riqualificazione integrata del parco laghetto, che ha visto la risistemazione degli spazi e la realizzazione di un percorso.

