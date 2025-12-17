Onestà senza confini Restituisce il portafoglio con soldi e documenti Non voleva neppure la ricompensa

In un periodo in cui si riscopre il valore dell’onestà, una vicenda particolare emerge tra le luci natalizie. Un gesto di integrità e altruismo dimostra come la bontà possa ancora prevalere, lasciando un messaggio di speranza e fiducia nella società.

Massa, 17 dicembre 2025 – Mentre le luci di Natale illuminano le strade, c’è una storia di pura onestà e generosità che, come un dono inatteso, scalda i cuori e dissolve l’ombra dei pregiudizi. Protagonisti sono l’ ex assessore regionale Marco Betti, che pochi giorni fa aveva perso il portafoglio e le speranze di ritrovarlo, e un giovane bengalese che glielo ha restituito. betti Intatto, con tutto il suo contenuto. La storia era iniziata domenica sera quando Marco Betti ha scoperto di aver perso il portafoglio e si è conclusa la mattina dopo davanti alla caserma dei carabinieri dove l’ex assessore era andato per presentare denuncia e il giovane bengalese Bashar per consegnarlo. Lanazione.it

