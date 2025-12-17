OnePlus punta a riprendersi la scena con l’ecosistema | smartphone tablet e smartwatch

OnePlus si prepara a riconquistare il mercato con un ecosistema integrato di dispositivi pensati per semplificare la vita quotidiana. Smartphone, tablet e smartwatch si uniscono per offrire un’esperienza completa, versatile e accessibile, puntando su funzionalità avanzate e prezzo competitivo. Una strategia che mira a consolidare la presenza del brand, rispondendo alle esigenze di utenti sempre più alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative e coordinate.

© Agi.it - OnePlus punta a riprendersi la scena con l’ecosistema: smartphone, tablet e smartwatch AGI - OnePlus torna a giocare d’attacco e lo fa con una mossa classica del tech contemporaneo: non più (solo) un telefono “forte”, ma un piccolo ecosistema pensato per coprire le esigenze quotidiane – lavoro, intrattenimento, fitness – restando su una fascia di prezzo competitiva. La nuova tripletta presentata oggi mette insieme OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite, con l’idea chiara di offrire un’esperienza coerente tra dispositivi, fatta di software rapido, autonomia generosa e schermi di qualità. A incorniciare l’operazione è la filosofia “ Never Settle ”, ribadita dalla Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, Celina Shi: “Unendo hardware leader di settore a un’esperienza software raffinata e intuitiva, offriamo. 🔗 Leggi su Agi.it Leggi anche: Ricche offerte sull’ecosistema Xiaomi su Amazon, tra smartphone, tablet, wearable e smart home Leggi anche: Samsung aggiorna smartphone, tablet e smartwatch con One UI 8, versioni beta e nuove patch Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. OnePlus 15R debutta con una batteria da 7.400 mAh, Snapdragon 8 Gen 5 e video 4K a 120 fps. Un flagship che punta all’autonomia estrema. https://gametimers.it/oneplus-15r-batteria-mostruosa-da-7-400-mah-e-potenza-da-vero-flagship/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.