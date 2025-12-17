Omicidio Reiner il figlio Nick verrà incriminato per l’assassinio dei genitori Gole tagliate nel sonno

Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, sarà ufficialmente incriminato per l’omicidio dei suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer. L’accusa riguarda un omicidio di primo grado, con dettagli inquietanti come “gole tagliate nel sonno”. L’episodio si è verificato a Los Angeles il 16 dicembre 2025, scuotendo il mondo dello spettacolo e non solo.

Los Angeles, 16 dicembre 2025 – Il figlio di Rob Reiner verrà incriminato per l’ omicidio di primo grado dei genitori, il noto regista hollywoodiano e la moglie  Michele Singer. Lo hanno annunciato oggi i  procuratori di Los Angeles. Il 32enne  Nick Reiner – il secondogenito della coppia, un ragazzo tormentato con un passato di tossicodipendenze e che anni fa ha perfino vissuto per strada – dovrà, inoltre, rispondere di una specifica aggravante secondo cui avrebbe usato personalmente un'arma pericolosa e letale, un coltello. Non è ancora stata presa una decisione da parte dei pubblici ministeri se chiedere la pena di morte. Quotidiano.net

