Omicidio fuori dal bar il killer confessa | Ma non volevo ucciderlo Spunta il coltello

Un uomo ha confessato l’omicidio avvenuto fuori da un bar, dichiarando di non aver voluto uccidere la vittima. La confessione è arrivata dopo un lunga notte di interrogatorio, durante il quale sono state mostrate le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i momenti dell’evento.

Ha confessato davanti al magistrato, dopo un interrogatorio fiume durato tutta la notte, durante il quale è stato messo di fronte alle immagini delle telecamere di sorveglianza,che riprendono l’omicidio. Martedì Artenie Pirau, 32enne moldavo senza fissa dimora, ha ammesso l’aggressione costata la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

