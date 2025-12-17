Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole

Un tragico omicidio scuote il mondo dello spettacolo: Rob Reiner e la moglie Michele sono stati trovati morti nelle prime ore del mattino. Il figlio, Nick, fuggito dopo il delitto, è stato catturato e formalmente incriminato per omicidio di primo grado. La vicenda apre controversie sulla possibilità di perdere l’eredità, alimentando un giallo ricco di tensione e mistero.

L’attore e la produttrice sarebbero stati uccisi nelle prime ore del mattino: Nick Reiner si è dato alla fuga, ma è stato arrestato alcune ore dopo, formalmente incriminato per omicidio di primo grado. Il procuratore: «Siamo in attesa che il medico legale riesca a determinare l’orario della morte». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

