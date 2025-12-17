Omicidio di Garlasco cosa succede domani all’incidente probatorio | Sta per accadere davvero

Domani si apre un nuovo capitolo nell’omicidio di Garlasco, un momento atteso da anni che finalmente prende forma concreta. L’incidente probatorio rappresenta un passaggio fondamentale, un passo decisivo che potrebbe rivoluzionare le sorti del caso. La tensione è palpabile, l’attesa finisce e si svelano le carte, segnando un crocevia imprescindibile nel percorso di verità e giustizia.

© Thesocialpost.it - Omicidio di Garlasco, cosa succede domani all'incidente probatorio: "Sta per accadere davvero" Lo abbiamo aspettato per molto tempo ed ora sta per succedere davvero: si scoprono le carte a Garlasco, segnando un punto inevitabile di non ritorno. Il clima dell'udienza che chiude l' incidente probatorio sull' omicidio di Garlasco sarà quello di un processo anticipato, almeno sul fronte delle prove scientifiche. Tutto il resto, le cosiddette attività tradizionali d'indagine, resterà fuori dall'aula della giudice Daniela Garlaschelli, che ha convocato avvocati ed esperti a Pavia con inizio alle dieci. Già nelle relazioni depositate a 24 ore dall'appuntamento che conclude un percorso iniziato a marzo, emergono chiaramente i temi destinati a dominare il confronto.

