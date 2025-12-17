Omicidio Bricca in appello la parola alle difese

Si è svolta ieri a Roma, davanti alla Corte d’assise d’appello, una nuova udienza nel processo per l’omicidio di Thomas Bricca, il giovane vittima di Alatri avvenuto il 30 gennaio 2023. In questa occasione, si sono ascoltate le difese, aprendo un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario.

Si è tenuta ieri a Roma, davanti alla Corte d’assise d’appello, una nuova udienza del processo per l’omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. Sul banco degli imputati Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, condannati in primo grado dalla Corte d’assise di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Omicidio Thomas Bricca, chiesto l'ergastolo anche per Mattia Toson in appello

Leggi anche: Omicidio Thomas Bricca, chiesto l'ergastolo anche per Mattia Toson in appello

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lappello del papà di Thomas Bricca ai killer Io vi perdono ma consegnatevi

Delitto Bricca, parla la difesa: "I Toson innocenti" - La sentenza di Appello per l'omicidio del diciannovenne attesa per il 9 gennaio. rainews.it