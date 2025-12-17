Omicidio Bozzoli assolto l’addetto ai forni Oscar Maggi Avrva riattivato l’impianto dopo la fumata anomala

Si è concluso con l'assoluzione di Oscar Maggi il processo per l'omicidio di Mario Bozzoli, scomparso nel 2015 all'interno della sua azienda. Maggi, addetto ai forni, era stato accusato in relazione alla vicenda, ma la giustizia ha stabilito la sua innocenza.

Brescia, 17 dicembre 2025 – Assolto per non aver commesso il fatto. Sì è concluso così il processo a carico di Oscar Maggi per l' omicidio di Mario Bozzoli, l'imprenditore bresciano svanito nel nulla all'interno della sua azienda l'8 ottobre 2015. La fumata anomala. L'imputato, all'epoca dei fatti operaio della fonderia di Marcheno, nel Bresciano, è l'uomo che riattivò i filtri del forno dopo la fumata anomala che per gli inquirenti rappresenta il momento in cui Mario Bozzoli è stato gettato nel forno della fonderia di famiglia, l'8 ottobre 2015 secondo quanto ricostruito dalle indagini. Per Maggi, assente in aula, il pm aveva chiesto la condanna a 30 anni.

Oscar Maggi è l'addetto ai forni che, la sera di ottobre di 10 anni fa, riattivò i filtri dopo la fumata anomala dell'impianto, momento in cui secondo gli inquirenti Mario Bozzoli è stato gettato nel forno.

