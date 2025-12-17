Olimpia che Guduric al PalaLido! L’Armani liquida anche il Real Madrid

L'Olimpia Milano torna protagonista sul parquet, con Guduric che si conferma tra i protagonisti. La squadra biancorossa, al PalaLido, porta a casa una vittoria importante contro il Real Madrid, rafforzando il proprio cammino in questa stagione. Nonostante il numero limitato di tifosi presenti, l’atmosfera è vibrante e carica di entusiasmo per le sfide future.

Il PalaLido torna a tingersi di biancorosso, anche se deve fare ancora abitudine allo spostamento visto che sono solo circa 3500 i tifosi che assiepano le tribune dell’Allianz Cloud. Chi non si deve abituare è la squadra, però, che trasferisce anche in città tutta la grinta e il carattere delle ultime uscite. L’Armani liquida anche il Real Madrid, lo fa vincendo 89-82 raggiungendo proprio gli spagnoli in classifica con 9 vittorie in 16 gare. Il nuovo impianto accende finalmente anche Marko Guduric che gioca la sua miglior partita della stagione, 22 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per una partita davvero a tutto campo con tanto di bomba che chiude la partita ad un minuto dal termine. Sport.quotidiano.net

