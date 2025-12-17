Ok del Senato alla risoluzione di maggioranza

L'Aula del Senato ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, segnando un passo importante nel percorso politico nazionale. Un voto che sottolinea l'attenzione del Parlamento sulle strategie e le posizioni dell’Italia in ambito europeo, con un focus su temi chiave e future collaborazioni internazionali.

© Iltempo.it - Ok del Senato alla risoluzione di maggioranza L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La votazione si è tenuta per alzata di mano, cui è seguita una verifica con il voto elettronico. "Il Senato approva con oltre 39 voti di differenza", ha annunciato il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.

Ok Camera a risoluzione maggioranza, sanzioni a Mosca su basi solide - L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza (bocciando tutte quelle di opposizione) ... msn.com

UE, Meloni in aula: “Mosca irragionevole, non abbandoneremo Kiev”. Ok a risoluzione maggioranza – La diretta - La presidente del Consiglio, nel corso del suo discorso alla Camera dei deputati, affronta diversi temi: da ... msn.com

Consiglio Ue, ok da aula Senato con 104 sì a risoluzione maggioranza

#EuCo Parere favorevole del Governo alla proposta di risoluzione n. 1 di maggioranza alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni e contrario alle altre. Ora dichiarazioni di voto webtv.senato.it/webtv/assemble… x.com

