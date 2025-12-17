Ok al bilancio preventivo Opere pubbliche 77 milioni Attenzione al sociale
Il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2026-2028, con un focus su investimenti pubblici per 77 milioni di euro e attenzione alle politiche sociali. Durante la seduta di ieri, sono state anche discusse le revisioni delle società partecipate, segnando un passo importante nella programmazione finanziaria dell’amministrazione locale.
"Abbiamo affrontato anni di sfide e di politiche virtuose". Con le parole dell’assessore Oriana Piccioni il consiglio comunale dà il via libera al bilancio preventivo 2026-2028, insieme con la revisione ordinaria e periodica delle società partecipate, nella seduta di ieri. Un documento caratterizzato dall’attenzione verso il welfare e la tenuta dei conti pubblici in un quadro economico complesso. "Nella spesa corrente più del 26% è dedicato a welfare e politiche sociali", ha spiegato l’assessore al bilancio Piccioni, che ha descritto una città "attenta ai bisogni delle persone più fragili e in difficoltà". Ilrestodelcarlino.it
