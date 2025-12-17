Odore di gas evacuato il ’Macrelli’

Ieri mattina a Cesena si è diffuso un forte odore di gas in un edificio di via Francesco Baracca, generando grande preoccupazione tra i residenti. L'intervento tempestivo delle autorità ha permesso di evacuare l'edificio e mettere in sicurezza la zona, prevenendo potenziali conseguenze più gravi.

Grande paura ieri mattina a Cesena per una possibile fuga di gas in un edificio privato sito nella zona di via Francesco Baracca. Alle 10.25 è scattato l’allarme dopo era stata richiesto un intervento per una presunta anomalia legata a un forte odore di gas. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Cesena, che hanno disposto in via precauzionale l’ evacuazione dell’edificio e soprattutto dell’ istituto scolastico professionale di Stato Versari Macrelli, coinvolgendo centinaia di studenti e il personale insegnante. A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

