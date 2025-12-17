Odio online contro ebrei e stranieri ma anche arma fai da te | arrestato un 15enne per terrorismo

Un quindicenne è stato arrestato per terrorismo, accusato di aver diffuso online messaggi di odio e incitamenti alla violenza contro stranieri ed ebrei. Il ragazzo, attivo sui social in ambienti dell’estrema destra suprematista, avrebbe promosso anche strumenti fai da te per atti violenti. L’indagine svela un profilo giovanile coinvolto in un grave fenomeno di radicalizzazione digitale.

Quindici anni e un profilo social “immerso” negli ambienti dell’estrema destra suprematista. Da lì, secondo gli investigatori, diffondeva messaggi di odio, incitamenti alla violenza contro stranieri ed ebrei, elogi di attentati terroristici e dei loro autori. Per questo nei giorni scorsi il ragazzino è stato arrestato ed è finito in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Venezia. Le accuse contestate sono istigazione a delinquere, apologia di reati di terrorismo, auto-addestramento e addestramento con finalità terroristiche, tutte aggravate dall’uso di strumenti telematici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

