Occhiuto | Non voglio fondare una corrente ma dare una scossa a Forza Italia – Il video

Il leader di Forza Italia, Occhiuto, sottolinea l'intento di offrire una spinta energica al partito, chiamando imprenditori di rilievo a condividere le loro prospettive e speranze per il futuro dell’Italia. Un messaggio che mira a rinnovare e rafforzare il senso di responsabilità e visione condivisa, puntando a un cambiamento positivo senza creare nuove fazioni.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. Ha sempre a che fare con l'elettricità, però non è polverosa come le correnti che ormai solo nel più masochista dei partiti italiani esistono, ma è molto più utile perché ha un effetto di elettroshock" così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine dell'evento "In Libertà". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

