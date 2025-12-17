Occhiuto | Non voglio fondare una corrente ma dare una scossa a Forza Italia – Il video

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di Forza Italia, Occhiuto, sottolinea l'intento di offrire una spinta energica al partito, chiamando imprenditori di rilievo a condividere le loro prospettive e speranze per il futuro dell’Italia. Un messaggio che mira a rinnovare e rafforzare il senso di responsabilità e visione condivisa, puntando a un cambiamento positivo senza creare nuove fazioni.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. Ha sempre a che fare con l'elettricità, però non è polverosa come le correnti che ormai solo nel più masochista dei partiti italiani esistono, ma è molto più utile perché ha un effetto di elettroshock" così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine dell'evento "In Libertà". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Forza Italia, faccia a faccia Occhiuto-Tajani (tra i sospetti). Il governatore: “Non voglio fare una corrente”

Leggi anche: Forza Italia, Occhiuto dopo l’appello di Berlusconi jr: “La voglio più liberale, ma non sfido Tajani”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 17 dicembre | Tutti i segni.

occhiuto voglio fondare correnteOcchiuto: "Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia" - "Ho voluto chiamare imprenditori importanti, che ci hanno raccontato la loro esperienza, la loro visione del Paese, l'auspicio è che questo stimolo possa costituire non una corrente, ma una scossa. ilgiornale.it

occhiuto voglio fondare correnteOcchiuto e la «scossa liberale» a Forza Italia (che guarda ai Berlusconi) - , l’incontro del governatore calabrese che chiede un partito più «aperto» sui diritti, come lo Ius Scholae ... avvenire.it

occhiuto voglio fondare corrente«Roberto Occhiuto incarna i valori di Berlusconi». A Palazzo Grazioli il ritorno dei liberali e il “nuovo inizio” - Il presidente della Calabria: «Voglio dare una scossa al centrodestra. corrieredellacalabria.it

Occhiuto Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia

Video Occhiuto Non voglio fondare una corrente, ma dare una scossa a Forza Italia

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.