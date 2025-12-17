Occhio Napoli annuncio pesante alla vigilia del Milan | l’ha detto in diretta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a rispondere alle critiche dopo la prestazione contro l’Udinese, in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Una sfida decisiva per rinsaldare fiducia e rivendicare il proprio valore, con l’obiettivo di dimostrare il carattere e la determinazione necessari per affrontare un avversario di grande livello. La vigilia è calda, e l’intero ambiente nerazzurro attende con tensione e speranza un riscatto convincente.

occhio napoli annuncio pesante alla vigilia del milan l8217ha detto in diretta

© Spazionapoli.it - Occhio Napoli, annuncio pesante alla vigilia del Milan: l’ha detto in diretta

Dopo la deludente prestazione offerta nel match contro l’Udinese, il Napoli è chiamato a dare una risposta alle critiche nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Particolarmente sotto accusa per la prova contro i bianconeri è stato messo Vanja Milinkovic-Savic, incerto in più di una occasione. A parlare del portiere serbo e del dualismo con Alex Meret ci ha pensato Fabio Caressa. Caressa boccia Milinkovic-Savic: “Meret è molto più forte”. Fabio Caressa, nel corso di un video pubblicato all’interno del suo canale ‘YouTube’ ha parlato del Napoli, concentrandosi anche sul dualismo tra Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro…

Leggi anche: Occhio Napoli, non solo Milan e Juve: che messaggio dalla Roma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli perseguitato dalla sfortuna: altro infortunio pesante.

Quando il malocchio ti segue pure per strada Napoli unica

Video Quando il malocchio ti segue pure per strada Napoli unica

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.