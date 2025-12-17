Occhio Napoli annuncio pesante alla vigilia del Milan | l’ha detto in diretta

Il Napoli si prepara a rispondere alle critiche dopo la prestazione contro l’Udinese, in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Una sfida decisiva per rinsaldare fiducia e rivendicare il proprio valore, con l’obiettivo di dimostrare il carattere e la determinazione necessari per affrontare un avversario di grande livello. La vigilia è calda, e l’intero ambiente nerazzurro attende con tensione e speranza un riscatto convincente.

Dopo la deludente prestazione offerta nel match contro l'Udinese, il Napoli è chiamato a dare una risposta alle critiche nella semifinale di Supercoppa contro il Milan. Particolarmente sotto accusa per la prova contro i bianconeri è stato messo Vanja Milinkovic-Savic, incerto in più di una occasione. A parlare del portiere serbo e del dualismo con Alex Meret ci ha pensato Fabio Caressa. Caressa boccia Milinkovic-Savic: "Meret è molto più forte". Fabio Caressa, nel corso di un video pubblicato all'interno del suo canale 'YouTube' ha parlato del Napoli, concentrandosi anche sul dualismo tra Vanja Milinkovic-Savic e Alex Meret.

