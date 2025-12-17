Obiettivo finale per il Milan Allegri Col Napoli gara complicata
Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Napoli, con la consapevolezza della sfida complessa. Allegri avverte della difficoltà dell'incontro, mentre Maignan sottolinea il senso di squadra e unità dei rossoneri. La vigilia della partita si concentra sulla determinazione e l'obiettivo di raggiungere la finale, in un contesto di grande attesa a Riyadh.
Vigilia della semifinale di Supercoppa per i rossoneri, Maignan "siamo una famiglia" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Obiettivo finale. Massimiliano Allegri lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli: il Milan vuole giocarsi la possibilità di vincere il tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
