Il Milan si prepara alla semifinale di Supercoppa contro il Napoli, con la consapevolezza della sfida complessa. Allegri avverte della difficoltà dell'incontro, mentre Maignan sottolinea il senso di squadra e unità dei rossoneri. La vigilia della partita si concentra sulla determinazione e l'obiettivo di raggiungere la finale, in un contesto di grande attesa a Riyadh.

© Ilgiornaleditalia.it - Obiettivo finale per il Milan, Allegri "Col Napoli gara complicata"

Vigilia della semifinale di Supercoppa per i rossoneri, Maignan "siamo una famiglia" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Obiettivo finale. Massimiliano Allegri lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli: il Milan vuole giocarsi la possibilità di vincere il tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: NM Live – Napoli, gara complicata contro il Milan, a San Siro ancora Hojlund titolare?

Leggi anche: Allegri show nel finale di Milan Napoli: l’ex Juve scatenato a bordocampo e calcia così un pallone – VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

?Allegri è il protagonista indiscusso di Milan-Juventus ? Bordocam DAZN

Obiettivo finale per il Milan, Allegri “Col Napoli gara complicata” - Massimiliano Allegri lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli: il Milan vuole giocarsi la p ... msn.com