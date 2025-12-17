‘O Zulù firma il concept album Violenti in tour con Caterina Bianco

‘O Zulù, icona della scena musicale italiana, presenta il suo nuovo concept album Violenti, un progetto che unisce la sua energia alla sensibilità di Caterina Bianco. In tour per portare dal vivo questa intensa collaborazione, il disco si distingue per la forza delle emozioni e la profondità dei temi affrontati, offrendo un'esperienza sonora unica e coinvolgente.

Violenti è il nuovo album di Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, realizzato insieme alla polistrumentista Caterina Bianco. Venerdì 9 gennaio esce Violenti, il nuovo album di Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, realizzato insieme alla polistrumentista Caterina Bianco. In concomitanza con la pubblicazione del disco, prenderà il via un tour che attraverserà tutta l’Italia, di cui sono state annunciate oggi nuove date. Violenti è il concept album dell’omonimo spettacolo che raccoglie le molteplici evoluzioni del progetto solista di ‘O Zulu, nato dal suo incontro con la producer e polistrumentista Caterina Bianco, impegnata nella ricerca audiovisiva con il collettivo FANALI e attualmente in tour con Tropico. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

