NYE Amalfi – Il Capodanno più lungo d’Italia | il programma folk special guest è Nicolò De Divitiis

Vivi l’ultimo dell’anno ad Amalfi con NYE Amalfi, il Capodanno più lungo d’Italia. Due piazze, 10 ore di spettacoli, un programma ricco di musica, arte e tradizione tra i luoghi più suggestivi della città. Un evento unico che celebra l’arrivo del nuovo anno tra performance live, fuochi d’artificio e ospiti speciali, tra cui Nicolò De Divitiis. Un’esperienza indimenticabile tra magia e allegria, tra storia e innovazione.

AMALFI – La città si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un programma spettacolare che trasformerà il centro storico in un grande

NYE Amalfi, il Capodanno più lungo d'Italia: due giorni di musica, spettacoli e magia tra le piazze simbolo della città - Due Piazze, 10 ore di spettacolo, due giorni di eventi strepitosi tra i luoghi più iconici della città, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio ... ilvescovado.it

con Frankie e Canthina Band e dj Osso - L’attesa della mezzanotte e lo spettacolo pirotecnico in piazza Flavio Gioia e poi, dalla mezzanotte e mezza, a piazza Duomo per salutare in musica il nuovo ... ilmattino.it

Capodanno Amalfi 2025

Due piazze, Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo, faranno da palcoscenico a NYE Amalfi – Il Capodanno più lungo d’Italia, con un ricco programma che spazia dalla musica live ai dj set, dal folk amalfitano al Gran Concerto di Capodanno. Special guest Nicolò - facebook.com facebook

Natale ad Amalfi fra tradizione e innovazione - Il panettone racchiude i sapori tipici. Il resto lo fanno il presepe, le luci e le prove della banda che si esibirà nel concerto di Capodanno @TgrRai x.com

