Nuovo ruggito di Putin | Gli europei porcellini accodati a Biden Ma conferma il dialogo con Trump
In un clima teso, Putin torna a scagliarsi contro l’Europa, definendola “porcellini” in un attacco diretto ai leader europei. Mentre si avvicina il Consiglio d’Europa con Zelensky presente, la tensione tra Mosca e Occidente si fa ancora più palpabile. Tuttavia, Putin conferma il dialogo con Trump, mantenendo aperti canali di comunicazione in un quadro internazionale sempre più complesso e volatile.
Alla vigilia del Consiglio d’Europa focalizzato sull’Ucraina, al quale parteciperà anche Volodomyr Zelensky, da Mosca arriva un nuovo ruggito di Vladimir Putin, rabbioso per l’accelerazione dei leader europei riuniti a Berlino. Lo zar ha paragonato gli europei a dei “porcellini” che si sono uniti alla politica della precedente amministrazione americana di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e nella speranza di trarne vantaggio. Putin: europei porcellini accodati a Biden. Parlando al ministero della Difesa, come cita la Tass, ha accusato l’Occidente di avere cominciato le operazioni militari in Ucraina con l’obiettivo di provocare un crollo della Russia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Putin Se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Non sarà come in Ucraina
