Nuovo ruggito di Putin | Gli europei porcellini accodati a Biden Ma conferma il dialogo con Trump

In un clima teso, Putin torna a scagliarsi contro l’Europa, definendola “porcellini” in un attacco diretto ai leader europei. Mentre si avvicina il Consiglio d’Europa con Zelensky presente, la tensione tra Mosca e Occidente si fa ancora più palpabile. Tuttavia, Putin conferma il dialogo con Trump, mantenendo aperti canali di comunicazione in un quadro internazionale sempre più complesso e volatile.

Alla vigilia del Consiglio d’Europa focalizzato sull’Ucraina, al quale parteciperà anche Volodomyr Zelensky, da Mosca arriva un nuovo ruggito di Vladimir Putin, rabbioso per l’accelerazione dei leader europei riuniti a Berlino. Lo zar ha paragonato gli europei a dei “porcellini” che si sono uniti alla politica della precedente amministrazione americana di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e nella speranza di trarne vantaggio. Putin: europei porcellini accodati a Biden. Parlando al ministero della Difesa, come cita la Tass, ha accusato l’Occidente di avere cominciato le operazioni militari in Ucraina con l’obiettivo di provocare un crollo della Russia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

nuovo ruggito putin europeiPutin attacca gli europei "porcellini accodati a Biden". Zelensky: "Mosca sta preparando un altro anno di guerra" - LIVEBLOG - Il presidente russo: "Senza negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza". ansa.it

nuovo ruggito putin europeiPutin accusa gli europei: «Sono dei porcellini. Il nostro nuovo missile ipersonico può raggiungere la Polonia in 11 minuti e Bruxelles in 17» - In risposta alle azioni russe, gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo ciclo di sanzioni, questa volta mirate al settore energetico russo. leggo.it

nuovo ruggito putin europeiPutin, l'attacco alla Nato, il nuovo missile Oresnhik e il piano di guerra per il 2026: «Ci prenderemo i territori con la forza» - «Se l'Ucraina e i suoi alleati occidentali rifiuteranno di impegnarsi in discussioni ... msn.com

