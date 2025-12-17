In un clima teso, Putin torna a scagliarsi contro l’Europa, definendola “porcellini” in un attacco diretto ai leader europei. Mentre si avvicina il Consiglio d’Europa con Zelensky presente, la tensione tra Mosca e Occidente si fa ancora più palpabile. Tuttavia, Putin conferma il dialogo con Trump, mantenendo aperti canali di comunicazione in un quadro internazionale sempre più complesso e volatile.

© Secoloditalia.it - Nuovo ruggito di Putin: “Gli europei porcellini accodati a Biden”. Ma conferma il dialogo con Trump

Alla vigilia del Consiglio d’Europa focalizzato sull’Ucraina, al quale parteciperà anche Volodomyr Zelensky, da Mosca arriva un nuovo ruggito di Vladimir Putin, rabbioso per l’accelerazione dei leader europei riuniti a Berlino. Lo zar ha paragonato gli europei a dei “porcellini” che si sono uniti alla politica della precedente amministrazione americana di Joe Biden nella convinzione che la Russia sarebbe crollata e nella speranza di trarne vantaggio. Putin: europei porcellini accodati a Biden. Parlando al ministero della Difesa, come cita la Tass, ha accusato l’Occidente di avere cominciato le operazioni militari in Ucraina con l’obiettivo di provocare un crollo della Russia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: «Porcellini accodati a Biden»: l’attacco di Putin agli europei

Leggi anche: Putin insulta gli europei: “Sono dei porcellini accodati a Biden”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Putin attacca gli europei "porcellini accodati a Biden". Zelensky: "Mosca sta preparando un altro anno di guerra" - LIVEBLOG - Il presidente russo: "Senza negoziati concreti, prenderemo i territori con la forza". ansa.it