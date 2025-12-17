Nuovi canali Eurosport disponibili da oggi in diretta su DAZN

Da oggi su DAZN arriva una nuova era di intrattenimento e sport grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery. Gli utenti registrati potranno godere di una vasta gamma di contenuti, includendo i canali Nove, Real Time, DMAX, Discovery Channel e quattro nuovi canali Eurosport. Un’offerta ampliata che unisce sport e intrattenimento, offrendo agli appassionati un’esperienza ancora più completa e coinvolgente.

© Sportintv.eu - Nuovi canali Eurosport disponibili da oggi in diretta su DAZN Da oggi grazie alla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery, l'offerta di contenuti si amplia ulteriormente e, per la prima volta, l'intrattenimento debutta sulla piattaforma sportiva: tutti i fan registrati all'app DAZN potranno accedere ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel insieme a quattro nuovi canali Eurosport. Per il periodo di lancio, tutti i . L'articolo proviene da Sport in TV.

