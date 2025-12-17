Nuovi canali Eurosport disponibili da oggi in diretta su DAZN
Da oggi su DAZN arriva una nuova era di intrattenimento e sport grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery. Gli utenti registrati potranno godere di una vasta gamma di contenuti, includendo i canali Nove, Real Time, DMAX, Discovery Channel e quattro nuovi canali Eurosport. Un’offerta ampliata che unisce sport e intrattenimento, offrendo agli appassionati un’esperienza ancora più completa e coinvolgente.
Da oggi grazie alla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery, l’offerta di contenuti si amplia ulteriormente e, per la prima volta, l’intrattenimento debutta sulla piattaforma sportiva: tutti i fan registrati all’app DAZN potranno accedere ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel insieme a quattro nuovi canali Eurosport. Per il periodo di lancio, tutti i . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
