Nuove centraline di controllo qualità dell' aria a Riglione e Porta a Mare Diritti in Comune | Approvato nostro emendamento

A Riglione e Porta a Mare saranno installate nuove centraline di controllo qualità dell’aria, grazie all’approvazione unanime di un emendamento di Diritti in Comune. Nel 2026 saranno stanziate le risorse necessarie per questa iniziativa, in collaborazione con ARPAT, per monitorare l’inquinamento in questi quartieri.

