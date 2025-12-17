Nuove centraline di controllo qualità dell' aria a Riglione e Porta a Mare Diritti in Comune | Approvato nostro emendamento
A Riglione e Porta a Mare saranno installate nuove centraline di controllo qualità dell’aria, grazie all’approvazione unanime di un emendamento di Diritti in Comune. Nel 2026 saranno stanziate le risorse necessarie per questa iniziativa, in collaborazione con ARPAT, per monitorare l’inquinamento in questi quartieri.
“E' stato appena approvato all’unanimità il nostro emendamento per stanziare, nel 2026, le risorse necessarie all’installazione di nuove centraline per il controllo della qualità dell’aria, in accordo con ARPAT, a partire dai quartieri di Porta a Mare e Riglione–Oratoio”. La notizia arriva dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
