Nuova sovrattassa e addizionale L’Adsp le posticipa di un mese

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale ha annunciato il rinvio di un mese per l'introduzione della nuova sovrattassa e degli aumenti sull'addizionale applicate alle merci in entrata e uscita dal porto di Spezia. La decisione riguarda le modifiche tariffarie previste per migliorare la gestione portuale e le entrate delle strutture.

La nuova sovrattassa e gli aumenti all’addizionale sulle merci in entrata e uscita dal porto spezzino saranno introdotti con un mese di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. A stabilirlo, con un decreto ad hoc, è stato il presidente Bruno Pisano, che ha deciso di posticipare alle date del 1° febbraio 2026 e del 1° febbraio 2027 la decorrenza degli scaglioni della nuova sovrattassa, e dal 1° febbraio 2026 la decorrenza degli scaglioni relativi all’addizionale sulle merci. La nuova sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti della Spezia e di Marina di Carrara, si è resa necessaria per andare a recuperare delle economie da investire nelle tante opere di infrastrutturazione portuale avviate nell’ultimo periodo dall’ente di via del Molo. Lanazione.it

