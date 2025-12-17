nuova pioggia di droni su kiev la controffensiva ucraina manda in blackout una cittadina russa

Nella notte, Kiev è stata colpita da un nuovo attacco di droni, mentre le forze ucraine lanciano una controffensiva. Nel frattempo, una cittadina russa è stata messa in blackout a causa di un altro raid, mentre in Occidente si intensificano gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione al conflitto.

Un altro attacco russo ha colpito Kiev nella notte, mentre in Occidente si continua a cercare una soluzione per mettere fine al conflitto. Nel frattempo, L’Ue sta accelerando per l’accordo sull’uso degli asset russi, ma l’Italia resta prudente: oggi il premier Giorgia Meloni riferirà in Parlamento nella preparazione del Consiglio europeo. Al momento dell’attacco sulla capitale ucraina, il sindaco Vitalii Klitschko ha spiegato che nel distretto di Obolonskyi erano attive le difese aeree. Le forze armate di Mosca colpiscono con cadenza regolare le città, mirando alle infrastrutture critiche e portando avanti la guerra, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti per mediare sulla fine delle ostilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Ucraina, droni sui cieli di Kiev

