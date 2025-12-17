© Ilgiorno.it - Nuova filosofia del Pgt: "La rigenerazione spinta"

Con il nuovo Pgt 40 ettari di suolo oggi coperto - pari a 40 campi da calcio - sono destinati a riforestazione, agricoltura o verde. È uno degli obiettivi del nuovo strumento urbanistico che guiderà lo sviluppo futuro della città di Varese. A Palazzo Estense si è svolta la conferenza della Valutazione ambientale strategica, con il sindaco Davide Galimberti e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati che hanno illustrato a cittadini e associazioni ambientaliste la filosofia alla base del piano. Innanzitutto vuole essere un Pgt che cambia metodo, con due concetti chiave: zero consumo di nuovo suolo e rigenerazione urbana. Ilgiorno.it

