nuoto di fondo i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

World Aquatics ha annunciato i criteri di qualificazione per il nuoto di fondo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Accanto alle modalità di accesso per le competizioni in piscina, sono stati definiti i requisiti necessari per ottenere la qualificazione a questa disciplina, che rappresenta un importante passo verso l'organizzazione delle prossime gare olimpiche.

In parallelo alla pubblicazione dei criteri di qualificazione per il nuoto in piscina tra le corsie, World Aquatics ha reso noti anche i passi che si dovranno compiere per conseguire la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per il nuoto di fondo. Saranno previsti 44 posti per le quote olimpiche in acque libere, 22 per genere, in linea con quanto accaduto nell’ultima rassegna a Cinque Cerchi di Parigi. Le acque dell’Oceano Pacifico a Belmont Shore (a Long Beach) ospiteranno le 10 km in California. COME SI POTRÀ OTTENERE LA QUALIFICAZIONE?. Le qualificazioni per il fondo potranno essere conquistate nel corso dei Mondiali di Budapest del 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

