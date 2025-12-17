Nuoto Becchetti agli europei D’argento e di bronzo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romolo Becchetti, nuotatore santacrocese, ha conquistato due medaglie agli europei Master di Lublino, in Polonia, nonostante le sfide legate a declassamenti e influenze. Un risultato che testimonia il talento e la tenacia dell'atleta, premiato con un argento e un bronzo in una competizione internazionale di alto livello.

nuoto becchetti agli europei d8217argento e di bronzo

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Becchetti agli europei. D’argento e di bronzo

SANTA CROCE Neppure un declassamento di categoria e l’influenza hanno impedito al santacrocese Romolo Becchetti di conquistare due splendide medaglie, un argento e un bronzo, agli europei di nuoto Master di Lublino, in Polonia. Le gare si sono svolte nell’impianto Aqua Lublin di Lublino, lo stesso che ha ospitato i campionati europei assoluti Élite dei professionisti dove l’Italia ha fatto la parte del leone con i suoi campioni. Anche nei Master l’Italia ha ben figurato con una grande partecipazione e una pioggia di medaglie. Oltre 2.000 gli atleti iscritti agli Europei nelle varie discipline natatorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Italia, oro argento e bronzo! Trionfa Ceccon, Quadarella seconda, Busa terzo. Curtis stratosferica!

Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: Curtis e Cerasuolo, doppio oro azzurro! Argento Curtis nei 50 sl, Lazzari e Martinenghi di bronzo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Oro dell'Italia nella Staffetta mista 4x50 Europei in vasca corta 2025

Video Oro dell'Italia nella Staffetta mista 4x50 Europei in vasca corta 2025

nuoto becchetti agli europeiNuoto. Becchetti agli europei. D’argento e di bronzo - SANTA CROCE Neppure un declassamento di categoria e l’influenza hanno impedito al santacrocese Romolo Becchetti di conquistare due splendide medaglie, ... sport.quotidiano.net

nuoto becchetti agli europeiSara Curtis domina agli Europei di nuoto: battuto record italiano e continentale - A imporsi è anche tutta la squadra azzurra, con 9 ori, 5 argenti e 6 bronzi. ildigitale.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.