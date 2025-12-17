Nuoto Becchetti agli europei D’argento e di bronzo
Romolo Becchetti, nuotatore santacrocese, ha conquistato due medaglie agli europei Master di Lublino, in Polonia, nonostante le sfide legate a declassamenti e influenze. Un risultato che testimonia il talento e la tenacia dell'atleta, premiato con un argento e un bronzo in una competizione internazionale di alto livello.
SANTA CROCE Neppure un declassamento di categoria e l’influenza hanno impedito al santacrocese Romolo Becchetti di conquistare due splendide medaglie, un argento e un bronzo, agli europei di nuoto Master di Lublino, in Polonia. Le gare si sono svolte nell’impianto Aqua Lublin di Lublino, lo stesso che ha ospitato i campionati europei assoluti Élite dei professionisti dove l’Italia ha fatto la parte del leone con i suoi campioni. Anche nei Master l’Italia ha ben figurato con una grande partecipazione e una pioggia di medaglie. Oltre 2.000 gli atleti iscritti agli Europei nelle varie discipline natatorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
