Una recente avvistamento di una foca monaca nella laguna veneziana ha catturato l'attenzione del pubblico, diventando subito virale sui social. Dopo il famoso delfino Mimmo, questa nuova presenza marina ha suscitato emozioni e curiosità tra residenti e visitatori, evidenziando la sorprendente biodiversità che caratterizza le acque di Venezia.

© Cultweb.it - Nuota felice in laguna e la foca monaca avvistata a Venezia diventa una star del web (VIDEO)

Da qualche tempo non fanno che far parlare di sé. Prima il delfino Mimmo. Ora una foca monaca avvistata nelle acque della laguna veneziana, tra Punta Sabbioni e il Lido di Venezia. Il video dell’incontro, girato al tramonto nei pressi della Bocca di Porto del Lido da Marco Bellio, è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Pesca in mare e in laguna” e ha rapidamente fatto il giro dei social. Le immagini mostrano una testolina scura che emerge dall’acqua, seguita dal dorso dell’animale mentre nuota in superficie. In un primo momento qualcuno ha pensato si trattasse del delfino ormai noto che frequenta la laguna da mesi, Mimmo appunto, ma i frame hanno chiarito subito la natura dell’animale, specie estremamente rara e protetta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Climathon Venezia 2025: tre idee vincitrici per il futuro della laguna

Leggi anche: Emily in... Venezia, la serie si sposta in laguna. “È il luogo dei desideri”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Foche a Pribiloff Island

Visita eccezionale in Laguna: avvistata una foca monaca - Una foca monaca avvistata alla Bocca di Porto del Lido: nuovo avvistamento dopo il delfino “Mimmo”, esperti analizzano il caso. nordest24.it