Novena di Natale secondo giorno | in cammino per aprire il cuore a Gesù

Nel secondo giorno della Novena di Natale, ci immergiamo in un cammino spirituale con Maria e Giuseppe, per preparare il cuore all’arrivo di Gesù. Un percorso di riflessione e apertura, che ci invita a liberarci dalle distrazioni e ad accogliere con amore il dono più grande del Natale.

Siamo al secondo giorno della Novena di Natale che ci invita a non restare fermi, ma a camminare con Maria e Giuseppe per liberare il cuore dalle distrazioni e renderlo una culla accogliente per Gesù. C'è un luogo dove Gesù vuole nascere e quel luogo è il nostro cuore, per riscaldarlo anche negli angoli più.

